Premier League, beffa Conte: il Southampton ferma il Tottenham nel recupero

Premier League, la classifica

Beffa Conte a Southampton

La rete decisiva porta la firma di Ward-Prowse, freddissimo nel realizzare il calcio di rigore (assegnato per un intervento in ritardo e ingenuo di Emerson Royal) in pieno recupero, battendo il suo ex compagno di squadra Forster. Di Porro, Kane e Perisic i gol degli Spurs, mentre per i Saints sono andati a segno Adams e Walcott oltre al loro capitano. Si tratta di un punto meritato e preziosissimo in chiave salvezza per i padroni di casa, sempre ultimi con 23 punti, ma adesso a -2 dall'Everton quart'ultimo. Nelle altre gare di giornata, successo dell'Aston Villa per 3-0 sul Bournemouth e del Leeds per 4-2 sul Wolverhampton. Termina 1-1, infine, la sfida tra Brentford e Leicester.

Southampton-Tottenham 3-3, tabellino e statistiche