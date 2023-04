Premier, Porro e Son salvano il Tottenham: 2-2 e United rimontato

Il Tottenham non sprofonda ulteriormente in Premier League dopo la batosta rimediata contro il Newcastle (costata la panchina a Stellini, il cui posto è stato preso da Mason) ed ottiene un pareggio interno contro il Manchester United. Gli Spurs iniziano male e vanno subito in svantaggio dopo appena 10', quando Sancho realizza il gol dell'1-0 prima del raddoppio del solito Rashford che al 44' porta il punteggio sul 2-0 per i Red Devils. Nel secondo tempo la partita cambia volto e i padroni di casa prima accorciano con Porro al 56' e poi pareggiano con Son al 79'. Occasioni da una parte e dall'altra fino alla fine, ma il match si chiude sul risultato di 2-2. La squadra di Ten Hag tiene comunque gli avversari a distanza di sicurezza in classifica: il Tottenham resta infatti a -8 dalla zona Champions League.