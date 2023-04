Il Manchester United blinda Garnacho: ufficiale il rinnovo

Manchester United, Garnacho rinnova

Il nuovo accordo tra calciatore e società prevede un legame fino al 30 giugno 2028. Queste le parole rilasciate da Garnacho ai canali ufficiali del Manchester United: "Quando sono entrato in questo incredibile club, sognavo di fare il mio debutto, giocare all'Old Trafford, segnare il mio primo gol e vincere trofei con questo stemma sul petto. Sono molto orgoglioso ed emozionato di aver già vissuto questi momenti, insieme alla mia famiglia che mi ha supportato in ogni fase del percorso. Siamo tutti onorati di avere questa possibilità di continuare il nostro viaggio al Manchester United e ho già iniziato a lavorare per raggiungere la prossima serie di obiettivi e ambizioni. L'allenatore e il suo staff tecnico mi hanno aiutato a migliorare in ogni modo e, con il loro supporto, sto crescendo ogni giorno per aiutare la squadra ad avere successo. Sto assaporando il futuro e non vedo l'ora di creare altri ricordi speciali con questo gruppo, di fronte ai nostri fantastici sostenitori". Intanto il Manchester United, dopo la rimonta subita contro il Tottenham, domenica affronterà l'Aston Villa ad Old Trafford, in cerca di punti importanti per consolidare il quarto posto, e quindi un posto nella prossima Champions League.