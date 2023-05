Manchester City campione d'Inghilterra: Arsenal sconfitto a Nottingham

NOTTINGHAM (INGHILTERRA) - Il Manchester City è campione d'Inghilterra per la nona volta nella sua storia, la terza consecutiva, la quinta negli ultimi sei anni. Dopo il netto ko per 3-0 contro il Brighton di De Zerbi, l'Arsenal perde anche in casa del Nottingham Forest e consegna la Premier League alla formazione di Pep Guardiola. A decidere la gara di City Ground la rete al 20' di Awoniyi, bravo a finalizzare una ripartenza avviata da un grave errore in appoggio di Odegaard. Una rete che regala il campionato ai Citizens e la salvezza alla squadra di Cooper.