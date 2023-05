Premier League: De Zerbi show porta il Brighton per la prima volta in Europa

Torna alla vittoria De Zerbi che scrive una pagina storica del Brighton: il tecnico italiano ha trascinato, per la prima volta nella loro storia, i Seagulls in Europa. Il prossimo anno infatti il Brighton giocherà almeno una competizione europea, essendosi già matematicamente qualificato per la Conference anche se manca un solo punto per giocare in Europa League. La squadra di De Zerbi rifila tre gol al Southampton già retrocesso grazie alle reti di Ferguson (doppietta) e Gross: di Elyounoussi il gol della bandiera per la squadra ospite. Il West Ham, dopo aver conquistato la finale di Conference League, batte in rimonta il Leeds United grazie alle reti di Rice, Bowen e Lanzini: di Rodrigo la rete del vantaggio iniziale dei Whites. La squadra di Allardyce resta ferma al terzultimo posto, fallendo così il sorpasso all'Everton, ed è ad un passo dalla retrocessione. McKennie, il cui cartellino è ancora della Juventus, ha giocato 84 minuti: in caso di retrocessione del Leeds, il centrocampista statunitense tornerebbe a Torino in quanto verrebbe meno l'obbligo di riscatto da parte della società inglese.