Perché De Zerbi è il più grande colpo nella storia del Brighton

Quando Roberto De Zerbi si è presentato a Brighton, ha affermato: "Il mio obiettivo è migliorare il risultato dell’anno scorso, quindi entrare nelle prime dieci posizioni di Premier League. È chiaro che qualche novità da portare ce l’ho in testa, ma senza stravolgere nulla. Credo, però che si possa sempre migliorare, il mio obiettivo è questo". È stato di parola. Anzi è andato ben oltre visto che oggi è ottavo , per la prima volta nella storia del Brighton & Hove Albion Football Club, fondato il 21 agosto 1901, la squadra si è qualificata per una coppa europea. Che sia l'Europa League o la Conference, lo scopriremo presto: ai biancoblù basta un punto nelle ultime due partite per entrare nel secondo torneo Uefa (mercoledì recupera con il City neocampione d'Inghilterra; il 28 chiuderà a Birmingham con l'Aston Villa).

Le idee di De Zerbi C'è di più. C'è la bontà del lavoro del tecnico italiano il quale ha messo in pratica ciò che disse sempre insediandosi: "Per me sarà più facile iniziare a lavorare al Brighton poiché conosco il lavoro svolto da Potter prima del mio arrivo. I calciatori hanno le qualità e le caratteristiche, soprattutto mentali, per lo stile di calcio che voglio io, per giocare in maniera coraggiosa. Per me questa è una grande sfida, sono nel campionato più importante del mondo, per me è motivo di orgoglio essere in un club giovane, serio e con le idee chiare. Abbiamo molti giocatori forti. Ho visto le loro partite precedenti e li ho studiati tutti. La squadra sa cosa fare in campo e ha uno stile di gioco preciso».

De Zerbi colpo Brighton Detto, fatto. De Zerbi si è rivelato il più grande colpo del Brighton anche in termini di bilancio. Il suo ingaggio è lo stesso di Potter, per ingaggiare il quale, però, il Chelsea ha dovuto pagare una clausola di 23 milioni di euro, assicurando allo stesso Potter un ingaggio complessivo di 57 milioni di euro sino al 2027. Particolare non irrilevante: sei mesi dopo avere assunto Potter, il Chelsea l'ha licenziato. Oggi i Blues sono dodicesimi in classifica, con 45 punti in meno rispetto al City neocampione e via via, nell'arco della stagione è stato eliminato nel terzo turno della Coppa di Lega, nei trentaduesimi di finale della Fa Cup e nei quarti di finale della Champions League. In dieci anni, De Zerbi è passato dal Darfo Boario in Serie D alla Premier League con il Brighton: il lavoro e la passione pagano sempre. Se coniugati con la genialità tattica, vincono.

© RIPRODUZIONE RISERVATA