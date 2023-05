Milner, addio al Liverpool: il regalo speciale è il dischetto del rigore

Una stagione da dimenticare per il Liverpool : i Reds, dopo il successo del Manchester United per 4-1 sul Chelsea , si vedono matematicamente esclusi dalla prossima Champions League. Stagione significativa anche perché hanno salutato diverse bandiere: da Firmino a Keita passando per Oxlade-Chamberlaine, ma soprattutto James Milner, vice-capitano della squadra.

Milner saluta Liverpool, il regalo dei giardinieri

Un momento toccante quello dei saluti ad Anfield. Milner, sui propri canali social, ha anche mostrato un regalo speciale e simpatico da parte dei giardinieri del Liverpool. In dono la zolla con il dischetto del calcio di rigore, con biglietto annesso in cui era scritto: "James, dopo 8 anni passati a distruggere i nostri dischetti è ora che te ne prenda cura da solo! Buona fortuna per il tuo futuro". Un presente signficativo, poiché in 8 anni, da lì, il centrocampista ha segnato ben 19 volte. A margine delle foto pubblicate su Instagram, Milner ha risposto: "Che regalo! Nessuna pressione allora, meglio che tiri guori le mie forbici e il righello rosa!".