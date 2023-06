Premier League 2023-24, il calendario: City contro Kompany alla 1ª

La Premier League ha voluto puntare già i riflettori sul prossimo campionato e ha reso noto il prossimo calendario della stagione 2023-24. L'inizio della regular season è previsto per l'11 agosto, dove andrà in scena l'incontro tra i campioni d'Inghilterra, il Manchester City e il Burnley . Subito Kompany contro Guardiola , l'allievo e il maestro pronti ad aprire la nuova stagione.

Il calendario poi prevede le solite soste per le Nazionali e gli impegni nel Boxing Day nella settimana tra Natale e Capodanno. La Premier scenderà in campo il 26, giorno di Santo Stefano e il 30 dicembre, mentre chiuderà con l'ultima giornata il 19 maggio con tutte le partite in contemporanea.

Premier League, la prima giornata

Oltre a Burnley contro City, la prima giornata della Premier League ha regalato un ricco programma con partite interessanti come quella tra Chelsea e Liverpool. Il Brighton di De Zerbi giocherà in casa contro il neo promosso Luton, mentre a chiudere ci sarà il Manchester United all'Old Trafford contro i Wolves. Anche Newcastle e Aston Villa potrebbe essere una sfida da seguire con le due squadra ora impegnate sul mercato per rinforzarsi.

Di seguito, il calendario completo della prima giornata:

Venerdì 11 agosto

Burnley - Manchester City (ore 20)

Sabato 12 agosto

Arsenal - Nottingham Forest (ore 12:30)

Bournemouth - West Ham (ore 15)

Brighton - Luton (ore 15)

Everton - Fulham (ore 15)

Sheffield United - Crystal Palace (ore 15)

Newcastle - Aston Villa (ore 17:30)

Domenica 13 agosto

Brentford - Tottenham (ore 14)

Chelsea - Liverpool (ore 16:30)

Lunedì 14 agosto