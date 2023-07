Conte, Richarlison e la stagione di m…: “Due ore di urla davanti a tutti”

L'ultima stagione del Tottenham è stata a dir poco tribolata. L'avventura di Antonio Conte sulla panchina degli Spurs si è conclusa anzitempo, e con un'annata che, ancora una volta, non ha regalato trofei. Tra i vari protagonisti non proprio positivi dell'ultimo campionato del Tottenham c'è Richarlison , che è riuscito a segnare soltanto un gol in tutto l'arco del campionato (nel ko per 4-3 a Liverpool) e 2 reti in Champions League .

Tottenham, Richarlison e l'aneddoto su Conte

Il rapporto tra il tecnico italiano e l'attaccante brasiliano è stato tutt'altro che idilliaco. Impossibile dimenticare lo sfogo di Richarlison dopo il mancato impiego dal 1' nella gara di ritorno in Champions contro il Milan. Dichiarazioni alle quali rispose in maniera piccata lo stesso Conte.

A distanza di mesi, il centravanti ha raccontato al podcast Que Papinho cosa accadde nello spogliatoio degli Spurs tra lui e l'allenatore dopo le sue dichiarazioni: "Chiaramente mi resi ridicolo dicendo nell'intervista che volevo giocare, accadde dopo l'eliminazione in Champions League. Poi, però, gli chiesi scusa. Gli dissi anche che, se avesse voluto punirmi, avrebbe potuto farlo. Per mostrare la sua rigidità davanti al gruppo, per far capire che a comandare era ancora lui. Quello lì era il suo modo di rapportarsi con il gruppo, e così passò quasi due ore a sgridarmi davanti a tutti quanti".