Conte, bordata da Richarlison dopo il flop Tottenham: “Questa stagione è una m…”

LONDRA (INGHILTERRA) - Ennesimo flop europeo per Antonio Conte . Il suo Tottenham è infatti stato eliminato agli ottavi di Champions League dal Milan che, dopo la vittoria per 1-0 all'andata al Meazza firmata Brahim Diaz , ha fermato gli Spurs sullo 0-0 in terra inglese conquistando i quarti che mancavano da 11 anni. Grande delusione per Kane e compagni. Sul banco degli imputati ci finisce ovviamente il tecnico, in grado di passare la prima fase a eliminazione diretta della Champions League solo con la Juventus nella stagione 2012-13.

A prendersela con Conte è anche l'attaccante brasiliano Richarlison , inserito a 20' dalla fine sia nel primo round a San Siro che al ritorno al Tottenham Hotspurs Stadium. "Sono un professionista, lavoro tutti i giorni. Voglio giocare, questa stagione è stata una m***a perché non ho minuti e ho anche subito un infortunio. Quando entro in campo do la mia vita. Perché non gioco? È quello che non ho capito neanche io. Stavo andando bene, con due vittorie contro West Ham e Chelsea, e improvvisamente (Antonio Conte ndr) mi ha messo in panchina. Contro i Wolves mi ha messo cinque minuti. Ho chiesto perché e non mi hanno detto niente".

Tottenham-Milan, Richarlison se la prende con Conte: "Mi aveva detto che avrei giocato"

Visto il ridotto utilizzo nell'ultima gara di Premier League, Richarlison si aspettava di scendere in campo dal primo minuto, invece il tecnico salentino ha preferito mettere Kulusevski e Son alle spalle dell'unico terminale offensivo Harry Kane. Il brasiliano, infatti, ha fatto il suo ingresso sul rettangolo verde al minuto 70 al posto di Emerson Royal per tentare l'assalto finale, anche se l'espulsione di Romero 7' dopo ha spento il forcing degli Spurs. “Mi hanno chiesto di fare un test in palestra. (Antonio Conte ndr) mi ha detto che se fosse andato bene avrei giocato - spiega Richarlison -. Quando è arrivato il momento della partita, mi ha messo in panchina. Sono cose che non puoi capire. Non possiamo giocare così, avevamo bisogno di un gol. Penso che avremmo dovuto attaccare, soprattutto nel secondo tempo". L'ex Everton, protagonista di un ottimo Mondiale in Qatar con il suo Brasile (è stato tra i migliori dei verdeoro), fin qui ha collezionato 25 presenze in tutte le competizioni trovando la via della rete solo all'esordio in Champions League contro il Marsiglia (doppietta). Poi solo tre assist. Troppo poco per uno per cui gli Spurs hanno sborsato 58 milioni di euro in estate per portarlo alla corte di Antonio Conte.