Onana-Maguire, sfuriata dell'ex Inter contro il difensore: il motivo

Fuori dagli schemi e personalità. André Onana non è nuovo a situazioni al limite, era successo al Mondiale in Qatar con il suo allontamento dal ritiro del Camerun, e nel suo anno all'Inter abbiamo imparato a conoscerlo bene. Carisma da vendere nello spogliatoio e un giocatore che in nerazzurro ha fatto molto bene tanta da convincere il Manchester United a spendere 57 milioni compresi i bonus per comprarlo.