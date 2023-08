"Paquetá al City, tutto sospeso: indagini Fa e Fifa in corso per scommesse"

Si ritiene che l'indagine riguardi alcune scommesse piazzate in Brasile proprio sul trasferimento del fantasista del West Ham alle dipendenze di Guardiola. Paquetà afferma di non aver piazzato alcuna scommessa e si dice anche scioccato dalle relative notizie.

Paquetà, il City ha offerto 80 milioni

Il City avrebbe offerto al West Ham 80 milioni di sterline per il brasiliano: i due club sarebbero già d'accordo per il trasferimento che comunque potrebbe ancora avvenire se questo problema venisse risolto rapidamente. Nel frattempo, Paquetà dovrebbe scendere in campo domenica pomeriggio nel derby londinese contro il Chelsea. Sull'indagine in corso sia la FA che il Manchester City non hanno rilasciato alcuna dichiarazione.