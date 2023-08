De Zerbi, poker show al Wolverhampton. Vincono Liverpool e Brentford

I 'Seagulls' del tecnico italiano archiviano la pratica in meno di un'ora grazie alle reti di Mitoma al 15', Estupinan al 46' e la doppietta di March al 51' e al 55'. Per i padroni di casa - rimasti in 10 al 95' per l'espulsione di Matheus Nunes - gol della bandiera di Hwang al 61'.

Premier, vincono Liverpool e Brentford

Il Liverpool di Jurgen Klopp batte - tra le mura amiche dell'Anfield - 3-1 il Bournemouth. Ospiti avanti con Semenyo dopo soli 3', pareggio di Diaz al 28', sorpasso di Salah al 36' sulla ribattuta di un rigore fallito e tris finale di Diogo Jota al 62, 4' dopo l'espulsione rimediata da Mac Allister. Chiude il quadro il successo esterno del Brentford, a Londra contro il Fulham, per 3-0: decidono l'incontro Wissa al 44' e Mbeumo, prima al 66' dagli undici metri e poi al 93'

Championship, Casadei trascina il Leicester di Maresca

Terza partita e terza vittoria per il Leicester di Enzo Maresca, a punteggio pieno nella Championship inglese grazie al 2-1 sul Cardiff: a siglare il gol vittoria, al 92', Cesare Casadei, arrivato in prestito dal Chelsea e al suo esordio nelle Foxes.