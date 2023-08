Chelsea, altro infortunio in attacco: Chukwuemeka, gran gol e ko

Brutte notizie per il Chelsea. La squadra di Pochettino, in campo oggi nella sfida di Premier League in casa del West Ham, ha dovuto fare i conti con un altro infortunio in attacco. Infatti, dopo il lungo stop per Nkunku, che sarà indisponibile fino al 2024 in seguito all'operazione per problemi al menisco, ad essersi fatto male questa volta è Chukwuemeka. Tanta sfortuna per il ragazzo classe 2003, che solo qualche minuto prima aveva realizzato un gran gol, il suo primo in Premier League, riportando il risultato in parità. Dopo un contrasto di gioco Chukwuemeka è andato giù tendendosi il ginocchio, prima di essere portato via in spalla dai medici di campo. Al suo posto è entrato Mudryk.