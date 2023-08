Nkunku infortunato, il Chelsea cerca un attaccante: accelerata per Vlahovic?

LONDRA (Regno Unito) - Tegola in casa Chelsea. Christopher Nkunku, fantasista franco-congolese appena prelevato dal Lipsia per circa 60 milioni di euro, ha riportato un brutto infortunio al ginocchio che lo terrà a lungo lontano dal campo da gioco. A darne notizia è lo stesso club londinese, per mezzo di un comunicato diramato sul proprio sito ufficiale.