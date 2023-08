Haaland, gol e "assalto" di un tifoso del City in campo: il siparietto virale

Pomeriggio di campionato in Premier League . I campioni in carica del Manchester City hanno affrontato in trasferta lo Sheffield United , vincendo 2-1. Una gara sofferta, con la squadra allenata da Guardiola che ha trionfato nel finale .

Al vantaggio iniziale di Haaland, infatti, hanno risposto all'85' i padroni di casa con Boegle. Nemmeno il tempo di assaporare il pareggio che, 3' più tardi, ci ha pensato Rodri a regalare il successo al City, portando la squadra a 9 punti sui 9 disponibili.

Haaland, gol ed esultanza con... tifoso

Partita molto divertente, ma la cosa più incredibile è quanto accaduto dopo il primo gol realizzato dalla squadra di Guardiola (con il tecnico che non era a bordo campo, reduce dall'operazione alla schiena). I Citizens si sono portati in vantaggio con il solito Erling Haaland che, dopo aver sbagliato un rigore, al 63' si è fatto perdonare, facendosi trovare pronto sul secondo palo con un colpo di testa perfetto. A fare notizia non è stato il gol del norvegese, ormai sempre a segno, ma ciò che è accaduto dopo la rete. Gioia contenuta per l'attaccante, che all'improvviso si è visto salire sulle spalle un tifoso del Manchester City, con quest'ultimo che ha esultato con lui e il resto della squadra. Il supporter è stato prontamente intercettato e riportato all'esterno del terreno di gioco dagli steward, ma potrà raccontare di aver potuto gioire con il proprio beniamino. Oltre ad essere diventato, in pochi minuti, una star del web, con il video che è andato subito virale sui social.