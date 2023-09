Grealish, compleanno da ventimila sterline: ecco dove ha festeggiato

Quando si pensa a Jack Grealish tornano in mente i festeggiamenti, tutt'altro che sobri, dopo il treble con il Manchester City . Un'estate passata all'insegna di locali, feste e divertimento dopo aver vinto tutto con gli inglesi. Insomma viene difficile pensare, visto anche i suoi video e foto sui social, a qualcosa di tranquillo ma in questa sosta ha deciso di festeggiare il compleanno in mezzo a famiglia e amici in un podere isolato per avere un po' di privacy.

L'esterno dei Citizens ha pagato 20.000 sterline per affittare una villa di lusso a cinque stelle a Lakes By Yoo, nelle Cotswolds. Un lodge privato situato sulla riva del lago e composto da sei camere da letto oltre a svariate attività: spa, barca per muoversi da una riva all'altra, kayak, paddleboard e piscina. Un weekend passato in assoluta tranquillità festeggiando i 28 anni condividendo un posto da favola con gli affetti più cari.

Grealish, compleanno e Inghilterra

Grealish ha passato i suoi 28 anni lontano dal campo perché in questo inizio di stagione ha avuto un infortunio alla coscia che non gli ha permesso di rispondere presente alla convocazione di Southgate con l'Inghilterra per la due partite contro Ucraina e Scozia (amichevole). L'esterno del City tra un tuffo in piscina e l'altro ha avuto modo anche di seguire la partita della Nazionale dei Tre Leoni ed esultare al primo gol del compagno Walker in Nazionale.

Una rete che ha permesso agli inglesi di pareggiare contro l'Ucraina e continuare la corsa al primo posto nel girone dove è presente anche l'Italia, che al contrario non può più commettere passi falsi per non compromettere la qualificazione ai prossimi Europei in Germania nel 2024. Compleanno in tranquillità con vista Inghilterra per Grealish e con la voglia di tornare presto in campo per dare il suo contributo tra club e Nazionale, intanto però tranquillità e affetti lontano da occhi indiscreti.