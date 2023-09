Foden-Haaland, tutto facile per il City: 2-0 contro il Nottingham

Il Manchester City non si ferma. La squadra di Guardiola, nel match valevole per la sesta giornata di Premier League, si è imposta senza problemi per 2-0 in casa contro il Nottingham. Avvio di campionato perfetto per i campioni d'Inghilterra e d'Europa in carica, che ottengono così la sesta vittoria su sei partite giocate (oltre al successo in Champions League contro la Stella Rossa). Il Crystal Palace non va oltre il pareggio senza reti in casa contro il Fulham. Pareggio anche tra Luton e Wolves, che realizzano un gol a testa rispettivamente con Morris e Neto. Gli ospiti hanno giocato più di un tempo con un uomo in meno a causa dell'espulsione rimediata da Bellegarde.