Tonali, il supporto del Newcastle: "Sostegno a lui e alla sua famiglia"

NEWCASTLE (Inghilterra) - Il coinvolgimento di Sandro Tonali, dopo quello iniziale di Nicolò Fagioli, nell'inchiesta sul giro di scommesse illegali ha trovato inevitabile risalto anche sulla stampa britannica, non solo per l'esclusione del centrocampista della Nazionale dalla sfida con l'Inghilterra a Wembley, ma anche perché sta per ripartire la Premier League. Sulle situazione dell'ex centrocampista del Milan è arrivato il comunicato del Newcastle che ha precisato: "Il Newcastle United può confermare che Sandro Tonali è oggetto di indagine da parte della Procura italiana e della Federcalcio italiana (FIGC) in relazione ad attività di scommesse illegali. Sandro è pienamente impegnato nelle indagini e continuerà a collaborare con tutte le autorità competenti. Lui e la sua famiglia continueranno a ricevere il pieno sostegno del club. A causa di questo processo in corso, Sandro e il Newcastle United non sono in grado di offrire ulteriori commenti in questo momento". Da capire se Tonali, sabato contro il Crystal Palace, sarà a disposizione del tecnico Howe.