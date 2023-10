De Zerbi: "Guardiola il migliore, sentirlo parlare di me è un onore ma..."

Da un elogio all'altro. De Zerbi ha risposto a Guardiola in conferenza stampa in vista della sfida tra il suo Brighton e il City. Se per il tecnico spagnolo l'ex Sassuolo potrebbe essere il suo sostituto a Manchester, ecco che non sono mancate le parole al miele dell'alenatore italiano: “Pep è il miglior allenatore del mondo. E' un riferimento non solo per me ma per tutti gli allenatori del mondo e sono felice quando lo sento parlare di me. È un onore ma non siamo ancora una grande squadra. Abbiamo passione e dobbiamo dimostrare molto in questa stagione".