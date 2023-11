Furia Arteta, attacco alla Premier: “Imbarazzo totale, mi vergogno”

NEWCASTLE (INGHILTERRA) - Dopo il ko in settimana in Carabao Cup contro il West Ham, l' Arsenal incassa anche la prima sconfitta in Premier League perdendo 1-0 sul campo del Newcastle . A decidere la sfida contro i Magpies è la rete di Gordon al 64'. Un gol convalidato dopo ben 4 minuti di revisione al Var per due episodi da chiarire: se la palla abbia varcato o meno la linea laterale e se c'è un fallo in area su Gabriel Magalhães . Secondo il tecnico dei Gunners Mikel Arteta non ci sono dubbi: il gol andava annullato.

Arsenal, Arteta furioso per il gol concesso al Newcastle

La decisione della squadra arbitrale ha mandato su tutte le furie l'allenatore spagnolo, che non è riuscito a trattenere la rabbia nel postpartita e in conferenza stampa: "È una vergogna. È imbarazzante. È così che mi sento ed è così che si sentono tutti i ragazzi dentro lo spogliatoio. Non potete immaginare la quantità di messaggi che abbiamo ricevuto dicendo che questa cosa non può continuare. È imbarazzante. Mi dispiace, imbarazzante. Mi sento male. È così che mi sento. Mi sento male a far parte di tutto questo. Non possiamo accettarlo. Dobbiamo parlare del risultato perché dobbiamo parlare di come diavolo è stato convalidato questo gol. È incredibile. Mi sento in imbarazzo. Ma devo essere io a venire qui adesso per cercare di difendere il club e chiedere aiuto perché è una vergogna assoluta che questo gol venga assegnato. È una vergogna assoluta. Non è un gol. Per molte ragioni non è un gol valido. La posta in gioco è troppo alta. Ci siamo impegnati così tanto, è così difficile competere a questo livello ed è una vergogna assoluta. Mi sento imbarazzata. Vivo in questo paese da più di 20 anni e il livello non è neanche lontanamente paragonabile a quello per descriverlo come il miglior campionato del mondo. Mi dispiace".

La rabbia di Raya

Sulla stessa lunghezza d'onda il portiere dell'Arsenal David Raya: "Quello che ho potuto vedere è che la palla è andata fuori, e poi dopo essere andato nello spogliatoio, guardando indietro, in area c'è un grosso fallo su Gabi, l'avversario lo spinge con due mani sulla schiena mentre sta per respingere la palla".