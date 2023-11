Lemina al 96' stende il Tottenham: Postecoglou rimontato, secondo ko di fila

Il Tottenham non riesce a rialzare la testa. La squadra di Postecoglou ha rimediato la seconda sconfitta consecutiva in Premier League dopo il brutto ko arrivato contro il Chelsea perdendo anche in trasferta contro il Wolverhampton con il risultato di 2-1. Una vera e propria beffa per gli Spurs, che dopo aver sbloccato la sfida dopo appena 3' hanno visto i tre punti sfumare in seguito ai gol di Sarabia al 91' e dell'ex Juventus Lemina al 96'. Il Tottenham resta dunque a -1 dal Manchester City di Pep Guardiola, che domani affronterà il Chelsea in trasferta.