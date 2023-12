Koleosho, italiano d’America: dai Kickers all'U21 e il primo gol in Premier

L'America è la terra delle libertà, delle metafore spinte di Gianna Nannini, dei sogni nel cassetto. Koleosho l'ha assaporata, ne ha assorbito le radici, prima di prendere il volo e abbracciare la cultura italiana. Grazie a chi? Melissa Vallera, la mamma, ex giocatrice. Da lei è nato l'amore per lo sport. Quello per l'Europa è stato il viaggio più importante della sua vita: prima in Spagna nel Reus e nell'Espanyol e poi in Inghilterra nel Burnley. E contro lo Sheffield è arrivata anche la gioia primo gol in Premier League. Un obiettivo raggiunto, dopo un'estate da sogno in azzurro, colore che avrebbe anche potuto non vestire mai.