Aston Villa-City, Emery contro Guardiola: è la Premier... di Spagna

LONDRA - Un drappello spagnolo all’assalto della Premier League. Se nella passata stagione la corsa all’ambito titolo era stata una lotta a due fra il Manchester City del catalano Guardiola e l’Arsenal del basco Arteta, quest’anno, al celebrato duo, oltre al rinato Liverpool, si è aggiunto un nuovo inaspettato incomodo: l’Aston Villa dell’altro basco Unai Emery. E già, perché, per quanto sorprendete possa apparire - soprattutto alla luce di quelle che un anno fa, quando il tecnico venne chiamato per cercare di rilanciare una squadra avvilita dalla gestione fallimentare di Gerrard, erano le ambizioni dei Villans -, è innegabile che, classifica alla mano, la squadra di Birmingham possa davvero dire la propria non solo in ottica qualificazione alla prossima Champions, ma anche per qualcosa in più di questo.

Dopo 14 gare giocate, l’Aston Villa ha, infatti, già conquistato 29 punti - 9 vittorie (tante quante City e Liverpool) 2 pareggi e 3 sconfitte - occupando un quarto posto che, però, potrebbe diventare qualcosa in più se questa sera la squadra di Emery riuscisse a battere i campioni in carica del Man City al Villa Park, dove nessuno ha ancora piegato i Villans. Insomma, un’opportunità senza precedenti: battere i campioni in carica per superarli in classifica e gettarsi all’assalto della prima della classe, quell’Arsenal che fu proprio di Emery fino all’arrivo del conterraneo Arteta. Detta così sembra molto più facile di quanto in realtà lo sia, soprattutto alla luce di quei precedenti che nel calcio significano sempre qualcosa. Lo score personale di Emery nelle sfide al collega catalano non è, infatti, fra i più incoraggianti: nei 13 precedenti, l’ex tecnico del Paris Saint-Germain non è mai riuscito a battere Pep, uscendo sconfitto per ben 9 volte, e pareggiando nelle restanti 4 occasioni. Un motivo in più per provarci stasera.

Emery e Guardiola, le dichiarazioni dei due tecnici "Continuerò a provarci, e domani (oggi, ndr) avrò un’altra opportunità", ha detto Emery alla vigilia, aggiungendo anche che la squadra crede nell’impresa: "Siamo molto motivati. Siamo quarti in classifica. È una grande opportunità per fare punti e per dimostrare che possiamo battere anche la migliore del campionato". Insomma, nessuna paura. E se non ne ha Emery, è ingenuo pensare che possa averne Pep. Il City, però, non è nel suo miglior momento, venendo da 3 pareggi consecutivi in campionato che hanno permesso ai Gunners di fare 6 punti in più e di strappargli la testa della classifica. Per Guardiola, però, non c’è nessun allarme, nemmeno in difesa, nonostante le 10 reti subite nelle ultime 4 gare giocate. Tutt’altro. Per il catalano il City continua a essere la favoritissima per la vittoria finale: "La mia sensazione oggi è che vinceremo la Premier League". Nessun giro di parole, insomma. Per Pep il quarto titolo consecutivo - traguardo che in Inghilterra nessuno ha mai raggiunto - non è semplicemente un obiettivo, ma una previsione solo da confermare coi fatti: "Se giocheremo al livello che abbiamo dimostrato contro Liverpool e Tottenham, vinceremo ancora. I tifosi, dopo soli 3 pareggi, non ci credono, ma sentiamo che ce la faremo di nuovo, sapendo che non è facile fare ciò che nessuno è mai riuscito a realizzare".

