Tottenham, pasticcio Udogie: il West Ham vince in rimonta. Newcastle ko

Il quindicesimo turno di Premier League si è chiuso con le due sfide che hanno visto il Newcastle affrontare l'Everton in trasferta e il Tottenham ospitare il West Ham. I prossimi avversari del Milan in Champions League sono usciti sconfitti dalla sfida in casa dei Toffees che si sono imposti a sorpresa con il risultato di 3-0. La sfida si è sbloccata solo nelle fasi finali: al 79' McNeil ha aperto le marcature, all'86' Doucoure ha raddoppiato e al 96' l'ex Udinese Beto ha definitivamente chiuso i giochi. Vittoria importantissima per l'Everton che con i tre punti ottenuti oggi esce dalla zona retrocessione, mentre il Newcastle resta al settimo posto in classifica.