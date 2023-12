Varane gratis sul mercato! "Parametro zero a giugno, si libera dallo United"

Secondo quanto rivelato da The Athletic, Raphael Varane potrebbe svincolarsi già in estate dal Manchester United visto che il suo contratto scadrà un anno prima di quanto precedentemente dichiarato. Quando il difensore francese è arrivato dal Real Madrid nell'agosto 2021, lo United aveva firmato i documenti "fino a giugno 2025" ma ultimamente, dopo alcune sue prestazioni, c'era la sensazione che potesse finire sul mercato già dalla prossima sessione. In caso di rinnovo, lo United dovrebbe iniziare già da ora i contatti visto che dal 1 gennaio Varane sarà libero di potersi accordare con club extra-britannici firmando un pre-contratto. Quello del francese con il Manchester United è in scadenza per via di una clausola legata anche alle sue presenze. La palla ora è nei piedi della squadra di Ten Hag, che può prolungare l’accordo fino al 2025 o decidere di lasciarlo andare qualora volesse risparmiare un anno del suo stipendio che ammonta a ben 13 milioni di sterline. In genere lo United attiva l'opzione del rinnovo "più uno" per mantenere le prestazioni del giocatore, come ha già fatto con Jesse Lingard e Paul Pogba negli ultimi anni, o venderlo, come ha fatto con Fred.