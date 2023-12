Wood, la vendetta dell'ex: tripletta al Newcastle e il Nottingham ritrova i tre punti

Il Newcastle cade al St. James Park contro il Nottingham Forest per 3-1. Nel primo tempo Magpies subito in vantaggio al 20° minuto grazie al rigore messo a segno dal solito Isak : in pieno recupero ecco il pari degli ospiti grazie all'ex Wood che sfrutta al meglio l'assist di Elanga . Al 53° ancora la coppia Elanga-Wood manda ko il Newcastle con la punta neozelandese che firma la sua doppietta personale. Gara chiusa al 60° ancora con Wood che mette a segno la sua tripletta personale, questa volta servito da Murillo . In classifica il Nottingham Forest sale a quota 17 punti mentre il Newcastle subisce la seconda sconfitta consecutiva e resta ancorato al settimo posto.

Premier League, le altre partite

Gol e spettacolo anche negli altri match del pomeriggio per il Boxing Day. Il Bournemouth ha ospitato il Fulham in casa e si è imposto con il netto risultato risultato di 3-0: ad aprire le danze ci ha pensato l'ex Roma Justin Kluivert al al 44', mentre il raddoppio è stato firmato da Solanke al 62'. Al 93' arriva anche il tris realizzato da Sinisterra. Emozioni e colpi di scena anche in Sheffield-Luton, terminata con il punteggio finale di 3-2 per gli ospiti. Doughty porta il Luton in vantaggio al 17' ma nel secondo tempo la musica cambia. Le reti di McBurnie e Ahmedozic ribaltano la situazione, ma al 77' e all'81' arrivano addirittura due autogol di Robinson e Slimane che firmano il successo degli ospiti.