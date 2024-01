"Sostituirai Klopp al Liverpool?": De Zerbi e la risposta sul futuro

Ha destato scalpore in Inghilterra la notizia dell'addio di Jurgen Klopp sulla panchina del Liverpool a fine stagione. A comunicarlo è stato lo stesso tecnico tedesco ai canali ufficiali del club. In tanti si sono espressi sulla decisione di salutare i Reds dopo 9 stagioni, tra cui il rivale amico Pep Guardiola . Adesso, assorbita la notiza, in Inghilterra è scattato il toto allenatore.

De Zerbi-Liverpool? La risposta del tecnico italiano

Diversi i nomi già spuntati fuori in queste ore per rimpiazzare Klopp il prossimo anni. Ad esempio Xabi Alonso, che da giocatore ha indossato per 5 anni la maglia del Liverpool e che da tecnico sta sorprendendo tutti in Bundesliga con il Bayer Leverkusen. Ma tra i profili venuti fuori c'è anche quello di Roberto De Zerbi, che in Premier League con il suo Brighton sta facendo cose egregie. BBC Sport ha interrogato il tecnico italiano sulla possibilità di sedere sulla panchina dei Reds il prossimo anno, ma la risposta di De Zerbi è stata netta: "Ora non è il mio obiettivo. La mia attenzione è rivolta ai miei giocatori, alla mia squadra, ai miei tifosi, al mio club. Abbiamo molte cose da raggiungere in questa stagione e poi vedremo per il futuro".