Arsenal esagerato, umiliato il West Ham: Arteta aggancia Guardiola

L’Arsenal non molla. Dopo lo sgambetto al Liverpool della scorsa giornata, i Gunners centrano la 4ª vittoria consecutiva battendo in trasferta il West Ham. Al London Stadium, gli ospiti non si fanno scrupoli e si impongono con il risultato di 6-0. Risultato che pesa soprattutto sulla differenza reti con il Manchester City - che ieri ha battuto l'Everton all'Etihad Stadium grazie alla doppietta di Haaland - ora agganciato a quota 52 punti e con lo stesso quoziente realizzativo. Guardiola deve però recuperare la gara di andata con il Brentford. Al comando della classifica rimane Klopp, reduce dal successo interno contro il Burnley.