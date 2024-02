Crystal Palace, Hodgson si dimette dopo il malore: ufficiale il sostituto

Crystal Palace, ufficiale l'addio di Hodgson

Il Palace ha annunciato così la fine del rapporto con l'allenatore ex Inter: "Il Crystal Palace Football Club può confermare che Roy Hodgson si è dimesso dal suo incarico di allenatore della prima squadra." All'interno del comunicato vengono anche riportate le dichiarazioni dello stesso Hodgson: "Questo club è molto speciale e significa molto per me. Ha avuto un ruolo importante nella mia vita calcistica. Mi sono goduto appieno il tempo trascorso qui in 6 stagioni poichè mi ha dato la possibilità di lavorare con giocatori e staff di alto livello facendo ciò che amo ogni giorno. Tuttavia, date le recenti circostanze, potrebbe essere prudente in questo momento per il club pianificare in anticipo e quindi ho preso la decisione di farmi da parte in modo che il club possa portare avanti i propri piani con un nuovo allenatore, come previsto per quest'estate."