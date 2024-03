Il Manchester United torna a vincere: Everton sconfitto con due rigori

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Il Manchester United torna a sorridere: dopo le sconfitte contro Fulham (1-2) e City (3-1), i Red Devils piegano 2-0 l'Everton nel 28° turno della Premier League. Alla formazione di Erik ten Hag bastano due calci di rigore, entrambi nella prima frazione di gioco, trasformati da Bruno Fernandes e Rashford per battere i Toffees e volare a 47 punti. Il quarto posto, occupato dall'Aston Villa, che domani alle 14 affronterà il Tottenham in casa, è ora lontano otto punti a dieci partite dalla fine. La squadra di Dyche, invece, resta in posizione pericolosa e porta a dieci le partite senza vittoria: l'ultima successo dell'Everton risale infatti al 16 dicembre, 2-0 in casa del Burnley.