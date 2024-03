Incredibile, Mancini può già lasciare l'Arabia: ecco dove lo vogliono gli emiri

I vertici del Newcastle United avrebbero individuato in Roberto Mancini una delle piste da percorrere qualora, a fine stagione, decidessero di sostituire Eddie Howe alla guida della squadra. Secondo le indiscrezioni raccolte dal sito "Hitc.com", la proprietà saudita del club (Public Investment Fund of Saudi Arabia) sarebbe fortemente preoccupata dalla forma e dal rendimento dimostrato dai giocatori in questa ultima parte della stagione, sebbene non sia stata ancora maturata una decisione sul futuro dell'attuale tecnico.

Newcaslte, Mancini nel mirino

Qualora dovesse interrompersi il rapporto con Howe, ecco allora che il nome di Mancini andrebbe a costituire una delle opzioni più vicine al profilo ricercato, considerando pure i risultati raccolti dal tecnico italiano in Premier League ai tempi in cui era allenatore del Manchester City. Va peraltro tenuto conto che proprio il Public Investment Fund avrebbe giocato un ruolo importante nel momento in cui Mancini è stato nominato commissario tecnico della nazionale dell'Arabia Saudita. Nonostante le ambizioni di partenza, il Newcastle è al momento decimo in Premier League, è stato eliminato nella fase a gironi della Champions League ed è rimasto in corsa solo per la FA Cup.