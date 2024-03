United, rimonta clamorosa: Liverpool ko al 121’! Anche il Chelsea in semifinale

Il Manchester Utd si impone per 4-3 in FA Cup dopo i tempi supplementari eliminando il Liverpool . Il solito McTominay a segno per i Red Devils dopo 10 minuti ma sul finire del primo tempo arriva la sfuriata dei Reds: Mac Allister pareggia al 44' con un bel destro sul primo palo e al secondo minuto di recupero (47') Salah gela Old Trafford con il tap-in vincente dopo che Onana si era superato su Darwin Nunez . I padroni di casa però non mollano e all'87' Antony ristabilisce la parità portando la sfida ai supplementari. Harvey Elliot porta ancora avanti i Reds al minuto 105 ma è una partita che non finisce mai: nel finale succede di tutto con Rashford che pareggia al 112° e Diallo che firma la rete della vittoria per lo United nell'ultimo minuto di recupero.

Poker Chelsea al Leicester

Nell'altro quarto di finale, il Chelsea stacca il pass per la semifinale dopo una vittoria thriller per 4-2 contro il Leicester. Blues padroni del campo nel primo tempo chiuso sul 2-0 con i gol di Cucurella (13') e Palmer (45'+1) oltre al rigore sbagliato al 36' da Sterling, nella ripresa però arriva la reazione delle Foxes con l'autogol di Disasi (51') ed il pareggio di Mavididi al 62'. Quando il match sembra destinato ai tempi supplementari ecco la zampata dei padroni di casa: gol al 92' di Chukwuemeka che chiude un perfetto triangolo con Palmer arrivando davanti al portiere per il 3-2. Madueke che cala il poker al 98'.

Zaniolo salva l'Aston Villa

Finisce 1-1 tra West Ham e Aston Villa nell'unica partita di Premier League in programma oggi valida per la 29' giornata. Hammers che si portano in vantaggio al 29' con Antonio, vengono ripresi al 70' da Zaniolo e nel finale succede di tutto. Assalto del West Ham con Soucek che in mischia segna al 96' il gol del 2-1 ma dopo la revisione al Var la rete viene annullata per fallo di mano di Bowen. Pareggio che aiuta la rincorsa Champions del Tottenham 5° ora a sole 3 lunghezze dal 4° posto dei Villains.