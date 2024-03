Zidane, Bremer e Bellingham: "Il nuovo Manchester United fa paura!"

La stagione del Manchester United di Erik Ten Hag è stata fin qui deludente, con i Red Devils che si trovano attualmente solo al sesto posto in classifica . Per questo l'olandese potrebbe essere esonerato, con Zinedine Zidane che è stato individuato come il favorito per sostituirlo secondo i tabloid inglesi. L'ex centrocampista, dopo il secondo addio al Real Madrid nel 2021, è alla ricerca di un nuovo progetto e potrebbe essere convinto dalla proposta e da una squadra da sogno messa a disposizione da Jim Ratcliffe , nuovo proprietario del Manchester United .

United, con Zidane può arrivare Bellingham

Il primo nome nella lista dei Red Devils sarebbe addirittura Jude Bellingham del Real Madrid. Il centrocampista inglese si è trasferito solo lo scorso anno in Liga dal Borussia Dortmund per circa 103 milioni di euro. Secondo i tabloid inglesi potrebbe però essere convinto da Zidane a lasciare subito i blancos per fare ritorno in Inghilterra ed imporsi come il giocatore più importante del nuovo Manchester United. Nel possibile 4-3-3 dell'allenatore francese, il nuovo centrocampo da sogno sarebbe composto da Kobbie Mainoo davanti alla difesa e proprio da Bellingham e Bruno Fernandes come mezzali.