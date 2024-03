City-Arsenal senza gol: sorride Klopp, ora è a +2 su Arteta e a +3 su Guardiola

Nessun gol all'Etihad Stadium: il big match di Pasqua della 30ª giornata di Premier League tra Manchester City e Arsenal finisce 0-0. Un risultato che fa felice solo il Liverpool che poco prima nel pomeriggio aveva ottenuto tre punti fondamentali contro il Brighton di De Zerbi. È stata una partita equilibrata quella andata in scena tra le squadre di Guardiola e Arteta: non molte occasioni ma tanta intensità a Manchester e alla fine le due squadre si sono divise la posta in palio. In classifica i campioni in carica sono ora al terzo posto, a quota 64 punti, mentre i Gunners conservano una lunghezza di vantaggio sui Citizens al secondo posto. Solitaria in vetta al campionato inglese c'è dunque la squadra di Jürgen Klopp che comanda la graduatoria con 67 punti.