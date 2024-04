Arsenal in vetta, poker City: Foden ne fa tre. Pari De Zerbi

Successo interno per il City , che dopo il pareggio a reti inviolate nello scontro diretto con l' Arsenal, si aggiudica il match contro l' Aston Villa valido per la 31ª giornata di Premier League , raggiungendo così il Liverpool a quota 67 punti. Un successo che oltre a rilanciare la corsa per il titolo, consente di aumentare il distacco in classifica proprio sulla formazione di Emery , che a sua volta mantiene comunque la 4ª posizione grazie al pareggio del Tottenham contro il West Ham .

I citizens passano in vantaggio con Rodri, che all'11' riceve il cross di Doku e calciando di destro batte Olsen. Poi, Duran trova il pareggio (20') finalizzando il contropiede ospite, ma allo scadere del primo tempo Foden riporta la squadra in vantaggio con una rete su punizione (46'). Da quel momento, il giocatore inglese si prende la scena e completa la tripletta andando a segno in 7 minuti (62', 69'): 4-1 il risultato finale.

Le altre partite

Torna a vincere anche l'Arsenal, che all'Emirates Stadium supera il Luton con il risultato di 2-0. Ripartono dunque anche gli uomini di Arteta, che ritrovando i 3 superano Klopp - che domani ospiterà il fanalino di coda Sheffield - e salgono in vetta alla classifica con 68 punti.

A sbloccare le marcature ci pensa Odegaard al 24'. Il centrocampista norvegese calcia di sinistro da centro area e batte il portiere ospite. Poi, l'autorete di Hashioka al 44' porta i padroni di casa sul doppio vantaggio. Nella ripresa poche emozioni, con i padroni di casa che difendono il risultato fino al triplice fischio.

Solo un pareggio per De Zerbi, che sul campo del Brentford manca l'occasione di risalire in classifica dopo il k.o. esterno con il Liverpool. Al Community Stadium, l'incontro termina 0-0, con gli ospiti che restano cosi al 9º posto con 43 punti a una lunghezza dal Newcastle. Un buon punto invece per gli uomini di Frank, chiamati ad aumentare la distanza di sicurezza dalla zona retrocessione.