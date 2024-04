Cristiano Ronaldo si burla di Ten Hag? Il post social non sembra casuale...

Il rapporto tra Cristiano Ronaldo e Ten Hag non è mai stato tra i più idilliaci. Nei suoi anni, della seconda vita, al Manchester United l'asso portoghese non si è mai sentito a suo agio e quando ha deciso di lasciare il club non le ha mandate a dire alla proprietà accusando loro e l'allenatore olandese di averlo costretto a lascare i Red Devils. Ecco perché la foto posta da CR7 può essere facilmente riconducibile alla sconfitta contro il Chelsea maturata al 100esimo con due gol in un minuto di Cole Palmer . Ed è quello che hanno notato e scritto i tifosi sotto al post dell'attaccante dell' Al Nassr su Instagram.

In tantissimi hanno commentato: "Il mio goat prende in giro Ten Hag" o ancora "Adoro il tempismo idolo". Insomma, la certezza non esiste in questo caso ma chissà che proprio in quella foto Ronaldo non stesse controllando i risultati della Premier League e vedendo la sconfitta dello United si sia fatto una grossa risata... almeno per i tifosi e sostenitori del portoghese l'immagine è facile da associare a questo.