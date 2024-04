Guardiola trolla l’Inter: “Il City ha vinto la Champions grazie a Lukaku”

Pep Guardiola è intervenuto in conferenza stampa per presentare Manchester City-Chelsea , semifinale di FA Cup . Oltre alla partita contro la squadra di Pochettino, il tecnico spagnolo ha parlato anche dell'eliminazione dalla Champions League di mercoledì scorso, tornando sulla vittoria contro l' Inter nella passata stagione: " Abbiamo perso l'ultima partita contro il Real Madrid ai rigori quando eravamo stati davvero, davvero bravi. E abbiamo vinto la Champions con Lukaku che a tre metri dalla porta tutto da solo colpisce Ederson ! Siamo una squadra incredibile. Nell'ultima partita abbiamo fatto tutto per passare il turno, non siamo riusciti a segnare...".

L'analisi del ko contro il Real Madrid

Guardiola ha poi proseguito: "Oggi è meglio di ieri e domani sarà meglio di oggi. Non vogliamo piangerci addosso. Abbiamo dato il massimo, ma non siamo riusciti a vincere. Sapete che squadra avevamo di fronte? Vi aspettavate che loro non avessero la palla o che non creassero occasioni da rete? Pensavate che avremmo vinto un altro treble? E la prossima stagione un altro ancora? E magari anche la Premier con 20 punti di vantaggio? Non è così, non è così".