Clamoroso al Manchester City, dubbi su Guardiola: si libera un altro top?

Guardiola, c'è il nome del sostituto

Eppure, nonostante questa lunga premessa, nella sconfitta dell’altra sera si è intravisto qualcosa in più della semplice delusione per una partita persa. E non si tratta solo di semplici percezioni, segnali da cogliere e decifrare. Infatti, il rigore calciato da Rudiger potrebbe davvero rappresentare la scena finale dell’esperienza europea di Pep Guardiola sulla panchina del Man City. Una decisione non è stata ancora presa, ma le riflessioni sono in atto. Il club - che fra l’altro sta lottando anche fuori dal campo per difendersi dalle accuse di aver violato le regole e per le quali rischia pene severissime, fra cui addirittura la retrocessione – ne è consapevole e ha a propria volta iniziato a riflettere su un futuro senza il santone di Santpedor. Nessuna decisione è stata ancora presa, dicevamo. Anzi di tentativi di convincerlo a rinnovare quel contratto che scade alla fine della prossima stagione il club ne ha già fatti e continuerà a farli anche in queste settimane.