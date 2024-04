Il Liverpool si rialza, aggancio all'Arsenal in vetta in attesa del City

LONDRA (Inghilterra) - Dopo l'eliminazione in Europa League da parte dell'Atalanta, il Liverpool torna a lottare per la conquista della Premier League. I Reds di Klopp nel 34° turno del campionato inglese si impongono con un netto 3-1 in casa del Fulham, rispondono al successo dell'Arsenal e tornano in vetta al fianco dei Gunners in attesa del City. A decidere la sfida le reti di Alexander-Arnold, Gravenberch e Diogo Jota, illude il pubblico di casa il momentaneo pareggio dei Cottagers firmato dall'ex Dea Castagne.

Vince l'Aston Villa. Everton, paura per Beto

Vittoria per 3-1 dell'Aston Villa, in casa, contro il Bournemouth. A decidere la sfida le reti di Rogers, Diaby e Bailey, dopo l'iniziale vantaggio ospite con un rigore di Solanke. Grazie a questo successo Emery si porta a quota 66, a +6 dal Tottenham quinto ma con due partite in meno dei Villains. Sorride anche il Crystal Palace che supera 5-2 il West Ham grazie a Mateta (doppietta), Olise, Eze e l'autogol di Emerson. A nulla servono agli Hammers i guizzi di Antonio e l'autorete di Mitchell. Ok anche l'Everton con il 2-0 al Nottingham, ma nel finale è tanta la paura per l'ex Udinese Beto che è uscito in barella e con ossigeno dopo un brutto scontro di gioco con Gibbs-White.