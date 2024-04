Lukaku, ritorno al Chelsea? Pochettino avverte la Roma

Cosa farà Lukaku la prossima stagione? Le risposte a questa domanda non possono ancora essere certe, ma Pochettino sembra avere le idee molto chiare: " Romelu è un giocatore del Chelsea, quindi sicuramente presteremo attenzione a lui. Per il futuro è un'opzione, ma non abbiamo ancora preso alcuna decisione " - ha spiegato l'allenatore. Un messaggio chiaro rivolto alla Roma , che può sfruttarne il prestito fino al prossimo 30 giugno. Poi la palla passerà a Londra.

Chelsea, Lukaku 2.0? Pochettino ci pensa e avvisa la Roma

Dopo un acquisto di oltre 100 milioni, si fa di tutto per valorizzare un giocatore, anche quando le cose non vanno bene. Il Chelsea ci ha provato con Lukaku, mandandolo prima in prestito all'Inter e questa estate alla Roma. Il primo capitolo con i Blues era stato negativo con appena 13 gol realizzati in tutte le competizioni. Il flop dell'anno. Il suo ritorno in nerazzurro non è stato dei migliori, ora alla Roma sta cercando di terminare al meglio la stagione (18 gol stagionali) nonostante qualche difficoltà. La squadra di Pochettino però sta risentendo della mancanza di una punta in alcune circostanze e si sta affidando solo alla qualità di Cole Palmer. I risultati per ora sono deludenti con un nono posto (due partite da recupera) che non rispecchia i grandi investimenti fatti sul mercato. Che il Lukaku 2.0 possa portare nuovi benefici? Presto arriverà la risposta.