Liverpool, il dopo Klopp è Slot: possibile rivoluzione, via i big

Non ci sono più dubbi: sarà Arne Slot il sostituto di Jurgen Klopp sulla panchina del Liverpool . Dopo che il tecnico olandese aveva annunciato la trattativa in corso , sarebbe ora arrivata la chiusura. A darne la notizia è stato il The Sun nelle scorse ore, svelando anche le cifre che i Reds dovranno versare al Feyenoord per liberare l'allenatore: 7.7 milioni di sterline di base fissa, a cui potrebbero aggiungersi dei bonus fino a raggiungere i 9.4 milioni di sterline. L'accordo, per il quotidiano, sarebbe stato raggiunto nella giornata di ieri. Intanto il trainer olandese, al suo arrivo, potrebbe trovare una situazione di totale cambiamento da dover gestire all'interno del Liverpool.

Altra considerazione da fare, per il Mirror, sarebbe sul ruolo di Darwin Nunez : il Liverpool ha investito molto su di lui, ma sembrerebbe preoccupare la poca freddezza sotto porta. A Slot il compito di capire se spostarlo sull'esterno affiancandogli un 9 o se si riuscirà a trasformarlo in un centravanti cecchino. Ultime, ma non per importanza, le situazioni di Virgil van Dijk e Trent Alexander-Arnold : i contratti di tutti e due scadranno tra 12 mesi, e in caso di mancato rinnovo si potrebbe valutare la necessità di trovare dei sostituti.

Secondo quanto riportato dal Mirror, infatti, in casa Reds potrebbero esserci diverse posizioni di calciatori da dover valutare, e non si tratta di giocatori qualsiasi. Tra questi, ad esempio, ci sarebbe Mohamed Salah : l'egiziano ha ancora un anno di contratto, il Liverpool potrebbe rinnovare con lui assicurandosi che rimanga al club anche dopo il 2025, ma resterebbe il nodo ingaggio, attualmente molto elevato. Le alternative accreditate? Andare a naturale scadenza di contratto oppure aspettare un'eventuale cospicua offerta dall'Arabia.

Slot e la 'benedizione' di Klopp

Intanto il Liverpool punta, con Klopp in panchina, a terminare al meglio la stagione in corso, con l'obiettivo Premier League ancora perseguibile seppur difficile. Il tecnico tedesco nelle scorse ore, a precisa domanda su quello che sarà il suo sostituto come allenatore dei Reds, ha dato la sua 'benedizione' al trainer olandese, attualmente al Feyenoord: "Mi piace il modo in cui la sua squadra gioca a calcio. Se è lui, mi piace che lo voglia. Non lo conosco, ma alcune persone che lo conoscono dicono che è un bravo ragazzo. Quindi bravo allenatore, bravo ragazzo. Guardando all'interesse del club, se sarà questa la soluzione, se sarà lui l'uomo giusto, io ne sarò più che felice".

Klopp ha anche sottolineato che un finale di stagione non entusiasmante come quello che sta vivendo il Liverpool, potrebbe essere di aiuto al suo successore, poiché le aspettative potrebbero non essere altissime in vista della prossima stagione: "Non finire in alto aiuta, a quanto pare. C'è margine di miglioramento, lasciatemelo dire".