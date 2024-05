Pep, mani sulla Premier (e non solo): Haaland schianta il Tottenham

Il Manchester City vince 2-0 in casa del Tottenham nel recupero del 34° turno di Premier League e si avvicina al titolo di campione d'Inghilterra. A decidere la sfida la doppietta di Haaland, che prima ha sbloccato a inizio ripresa e poi ha raddoppiato su calcio di rigore nel finale. Con questa vittoria la formazione di Guardiola sorpassa l'Arsenal e sale al primo posto nella classifica di Premier, ad un turno dal termine. Il City è ora primo con 88 punti, con i Gunners secondi a quota 86. Nell'ultima giornata, a De Bruyne e compagni servirà un successo casalingo contro il West Ham per essere sicuri di vincere il campionato mentre l'Arsenal sarà impegnato in casa contro l'Everton. Insomma, Guardiola ha in mano la Premier. E a proposito di mani, il tecnico spagnolo è stato immortalato dalle telecamere mentre in panchina era impegnato a 'grattarsi' le parti intime: un gesto che è stato ripreso scherzosamente sui social network.