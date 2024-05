Tottenham, Bentancur out of control: furia al cambio, calci alla panchina

Bentancur lascia il posto a Kulusevski: calci alla panchina

Il calciatore uruguaiano, ammonito al 36° del primo tempo, è stato sostituito dopo dieci minuti della ripresa per lasciare il posto all'altro ex Juve Dejan Kulusevski e si è infuriato per il cambio. Dopo aver lasciato il terreno di gioco, infatti, Bentancur, accecato dalla rabbia, ha dato una serie di calci alla panchina sotto gli occhi increduli dei suoi compagni di squadra e poi, con violenza, ha scagliato una bottiglietta d'acqua in campo.