City campione d'Inghilterra: Foden-Rodri show, Guardiola trionfa! Arsenal 2°

Il Manchester City è campione d' Inghilterra per la decima volta nella sua storia. La squadra di Guardiola alla fine ha avuto la meglio sull' Arsenal al termine di un campionato sempre in bilico fino all'ultima giornata, che ha decretato il definitivo successo dei Citizens al quarto trionfo consecutivo (mai successo nella storia della Premier League ). Il City nel pomeriggio è sceso in campo contro il West Ham imponendosi con il risultato di 3-1. Avvio perfetto da parte dei padroni di casa con la doppietta di Foden tra il 2' e il 18' prima della clamorosa rovesciata di Kudus al 42'. Nel secondo tempo ci ha pensato Rodri , l'eroe del successo in Champions League contro l' Inter , a spazzare via ogni timore con un grande destro preciso che ha di fatto chiuso il match e ogni discorso relativo al titolo. L'Arsenal di Arteta , che ha vinto 2-1 contro l' Everton con i gol di Tomiyasu e Havertz , oltre a vincere doveva sperare che la formazione di Guardiola non si imponesse sugli Hammers .

Premier League, le altre partite

Vittoria con brivido del Newcastle in trasferta con il risultato di 4-2 in casa del Brentford: per gli ospiti in gol Barnes, Murphy, Isak e Bruno Guimaraes. Il successo conferisce a Howe il settimo posto in classifica che, qualora il City dovesse vincere in FA Cup contro il Manchester United, varebbe la qualificazione in Conference League. Vince il Liverpool all'ultima di Klopp: i Reds si impongono per 2-0 ad Anfield contro i Wolves con le reti di Mac Allister e Quansah. Il Crystal Palace vince dominando in casa contro l'Aston Villa di Emery con il risultato di 5-0: decisive la tripletta di Mateta e la doppietta di Eze. Il Tottenham di Postecoglou, sfumata la qualificazione in Champions League, vince in trasferta contro lo Sheffield grazie alla doppietta realizzata dall'ex Juventus Kulusevski e al gol di Pedro Porro nel secondo tempo.

Sconfitta casalinga per il Brighton di De Zerbi, che lascerà i Seagulls, contro il Manchester United di Ten Hag: decisivi Dalot e l'ex Atalanta Hojlund (al decimo gol in campionato). I Red Devils restano comunque al settimo posto. Il Chelsea, vincendo 2-1 in casa contro il Bournemouth, ottiene la qualificazione alla prossima Conference League. Il Luton retrocede in Championship dopo la sconfitta 2-4 in casa contro il Fulham. Il Nottingham resta in Premier League grazie al successo esterno contro il Burnley con il punteggio di 2-1.