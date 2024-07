Super Haaland, numeri da fenomeno con il City: dal triplete ai record di gol

Il 30 luglio 2022, Erling Haaland esordiva con la maglia dei Citizens in Community Shield contro il Liverpool. Al King Power Stadium di Leicester, i Reds si imponevano con il finale di 3-1, rimandando così il primo successo stagionale del norvegese. Il debutto in campionato alzava invece il sipario sulla stagione dei record, con l’attaccante classe 2000 che si presentava ai tifosi con una doppietta che decise il match. 52 reti complessive di cui 35 in Premier League, 6 triplette stagionali, record di doppia cifra in campionato dopo appena 6 giornate (registrato 30 anni dopo il primato di Quinn). Il 15 febbraio, all’età di 22 anni, 1 mese e 16 giorni, Haaland diveniva inoltre il più giovane calciatore a realizzare 25 reti nella competizione inglese. Un mese dopo, nella sfida di Champions contro il Lipsia, diveniva il terzo giocatore nella storia del torneo ad andare a segno 5 volte nella stessa partita. Numeri che avrebbero avuto una eco mondiale, e che sarebbero poi stati consacrati dal triplete conquistato dalla corazzata di Guardiola - la Champions vinta in finale contro l’Inter riscattava a sua volta gli oltre 1.5 miliardi di euro spesi dalla proprietà in 14 anni di gestione - . Haaland chiudeva dunque la stagione con la reputazione da cyborg, che non avrebbe faticato a mantenere anche in quella successiva.