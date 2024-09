"Manchester City a processo con 115 capi d'accusa: cosa rischia il club"

I Citizens a processo per violazione del Fair Play Finanziario . Stando a quanto riportato da Espn, lunedì 16 settembre avrà inizio l’udienza sulle presunte irregolarità commesse dalla società Manchester City Football Club nel periodo di competenza considerato dal 2009 - nel settembre 2008 il club fu rilevato dalla Abu Dhabi United Group - al 2018. Il processo potrebbe durare fino a 8 settimane, la sentenza potrebbe però non essere resa nota prima della primavera 2025.

Cosa rischia il Manchester City

Sono 115 i capi d’accusa che pendono come una spada di Damocle su Guardiola e i suoi uomini. La violazione delle regole previste dal Fair Play Finanziario, strumento di vigilanza e tutela della gestione dei bilanci delle società Uefa istituito nel 2011, può infatti configurare diverse possibili sanzioni. Dalla multa alla retrocessione in Championship. I media inglesi considerano anche molto probabile una sentenza che deliberi per una dura penalizzazione ai danni dei Citizens, che insieme alla Premier League hanno sollecitato l’anticipazione del processo a settembre. In un orizzonte non molto lontano si annida dunque la possibilità di uno stravolgimento delle gerarchie nella massima Serie del campionato inglese.