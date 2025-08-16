Chiesa in tackle sulla Juve! "Mi hanno penalizzato, non potevo allenarmi"

Federico Chiesa entra in campo e trascina il Liverpool nella vittoria per 4-2 contro il Bournemouth nella prima giornata di Premier League . Ad Anfield il pubblico accoglie con un boato la squadra campione dello scorso campionato. Il Liverpool era andato avanti 2-0 grazie ai goal di Ekitike e Gakpo ma una doppietta di Semenyo nella ripresa aveva riportato la gara sul 2-2. All'82 l'italiano entra e dopo sei minuti segna il 3-2 prima del 4-2 di Salah. "Il pensiero va alla famiglia di Diogo Jota, mi piace pensare che da lassù mi ha aiutato a spingerla dentro. Oggi è stato veramente molto toccante: finire la partita vincendo così è stata una grande emozione" ha detto l'attaccante italiano a fine partita rendnedo omaggio a Diogo Jota .

Le parole di Chiesa

"Il gol mi ripaga del lavoro fatto. Sono arrivato in condizioni difficili perché non mi sono allenato con la Juve e questo mi ha penalizzato. Dopo un anno mi tolgo delle soddisfazioni. Ringrazio i dottori e il mister che mi ha dato questa chance e che si è comportato sempre alla grande con me, il gol è anche per lui" ha aggiunto Chiesa. Infine, sul futuro: "Parleremo con il Liverpool ma io qui sono felice, sono in una delle squadre più forti al mondo. Sono contento di vestire questa maglia. Io devo essere sempre pronto e dimostrare che posso giocare in questa squadra".