Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Chiesa in tackle sulla Juve! "Mi hanno penalizzato, non potevo allenarmi"

Le parole dell'attaccante italiano dopo il primo gol in Premier League nella sfida tra Liverpool e Bournemouth
2 min

Federico Chiesa entra in campo e trascina il Liverpool nella vittoria per 4-2 contro il Bournemouth nella prima giornata di Premier League. Ad Anfield il pubblico accoglie con un boato la squadra campione dello scorso campionato. Il Liverpool era andato avanti 2-0 grazie ai goal di Ekitike e Gakpo ma una doppietta di Semenyo nella ripresa aveva riportato la gara sul 2-2. All'82 l'italiano entra e dopo sei minuti segna il 3-2 prima del 4-2 di Salah. "Il pensiero va alla famiglia di Diogo Jota, mi piace pensare che da lassù mi ha aiutato a spingerla dentro. Oggi è stato veramente molto toccante: finire la partita vincendo così è stata una grande emozione" ha detto l'attaccante italiano a fine partita rendnedo omaggio a Diogo Jota.

Le parole di Chiesa

"Il gol mi ripaga del lavoro fatto. Sono arrivato in condizioni difficili perché non mi sono allenato con la Juve e questo mi ha penalizzato. Dopo un anno mi tolgo delle soddisfazioni. Ringrazio i dottori e il mister che mi ha dato questa chance e che si è comportato sempre alla grande con me, il gol è anche per lui" ha aggiunto Chiesa. Infine, sul futuro: "Parleremo con il Liverpool ma io qui sono felice, sono in una delle squadre più forti al mondo. Sono contento di vestire questa maglia. Io devo essere sempre pronto e dimostrare che posso giocare in questa squadra".

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Premier League