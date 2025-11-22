Savona mette ko il Liverpool con il suo Nottingham, il Chelsea di Maresca vince e vede la vetta

Netta vittoria per 2-0 per il Chelsea sul campo del Burnley : per la formazione di Maresca decisive le reti di Neto e Fernandez. Con questo successo i Blues si portano a 23 punti in classifica, a soltanto tre distanze dalla capolista Arsenal che ha, però, una partita in meno. I Gunners di Arteta scenderanno in campo domani nel North London Derby contro il Tottenham. Resta fermo, invece, a quota 10 il Burnley dell'ex Fulham Scott Parker, costretto a raccogliere la terza sconfitta consecutiva della giornata. A sorridere è anche il Nottingham Forest dell'ex Juventus Savona , reduce dalla grande vittoria per 3-0 ad Anfield contro il Liverpool di Arne Slot. L'ex difensore dei bianconeri è già alla seconda rete stagionale dal suo approdo in Premier League , con il primo gol arrivato contro il Manchester United. Murillo e Gibbs-White hanno chiuso le marcature per il Nottingham, consegnando tre punti di fondamentale importanza per la squadra di Dyche, a quota 12 punti in classifica. Il Liverpool resta fermo a 18, alla quarta sconfitta in cinque partite.

Brighton ok, pari tra Bournemouth e West Ham

Finisce in parità tra Bournemouth e West Ham al Vitality Stadium. Alla doppietta dell'ex Callum Wilson, rispondono Tavernier su calcio di rigore ed Unal negli ultimi minuti del match. Un pari che permette al West Ham di uscire temporaneamente dalla zona retrocessione e che rallenta la rincorsa alla zona europea delle Cherries. Il Brighton la vince in rimonta contro il Brentford. Gli ospiti trovano il gol del vantaggio al 29' con Thiago dagli undici metri, ma nel secondo tempo prima Welbeck al 71' e poi Hinshelwood all'84' regalano ai Seagulls vittoria e quinto posto in classifica.

Vola il Crystal Palace, il Sunderland cade contro il Fulham

Termina il periodo positivo del Sunderland, uscito sconfitto da Craven Cottage contro il Fulham. Dopo due vittorie e due pareggi nelle ultime partite, arriva la sconfitta per 1-0 targata Raul Jimenez all'84', che consegna ai suoi tre punti importantissimi. Continua il periodo nero del Wolverhampton, ancora fermo a zero vittorie ed ancorato all'ultimo posto in classifica a soli due punti. Ad approfittarne questa volta è il Crystal Palace, che trova una vittoria fondamentale per restare agganciato alla zona Champions: decidono il match le reti di Munoz e Yeremi Pino, con le Eagles a quota 20 punti in classifica.