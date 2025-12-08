Il Crystal Palace di Glasner non è una sorpresa

LONDRA - In una Premier piena di sorprese – in negativo e in positivo – la più bella continua a essere il Crystal Palace di Oliver Glasner . Le Eagles, infatti, dopo la vittoria ottenuta in settimana contro il Burnley, conquistano anche il derby londinese in casa del Fulham e scavalcano il Chelsea al 4° posto . Ormai si fa fatica a trovare nuovi aggettivi per descrivere il superbo lavoro che il tecnico austriaco sta compiendo alla guida del club del sud di Londra, condotto nella passata stagione alla vittoria della FA Cup e riproposto in una veste ancora più convincente in questa nuova annata. Il tutto nonostante in estate le Eagles abbiano rinunciato al loro calciatore tecnicamente più dotato, Eberechi Eze , passato all’Arsenal. È rimasto invece il capitano Marc Guehi , nonostante il suo trasferimento al Liverpool sembrasse cosa fatta: è rimasto, e sta contribuendo fortemente all’ennesima straordinaria stagione del Palace. Sua, infatti, la rete di testa che nel finale ha deciso la sfida di Craven Cottage. Una gara giocata bene da entrambe le squadre, ma vinta dal Palace, che fra le due è quella che nel finale ha provato maggiormente a portarla a casa.

Il Crystal Palace vola: 2-1 al Fulham

Nel primo tempo le Eagles si erano portate in vantaggio grazie a un bel tiro dell’ex Arsenal Nketiah, alla quale aveva poco dopo risposto con un gran gol il fantasista Harry Wilson, possibile avversario dell’Italia in caso di finale playoff contro il Galles. Nella ripresa entrambe provano a trovare il gol decisivo e il Fulham — in verità — ci riesce pure: la rete di Smith Rowe viene però annullata dal VAR per fuorigioco. Nel finale, però, è la squadra di Glasner ad andare più vicina alla vittoria, trovandola a 5’ dalla fine grazie al colpo di testa di Guehi sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Brighton e West Ham pareggiano 1-1

Finisce invece 1-1 la sfida tra Brighton e West Ham: un punto a testa che però non soddisfa nessuna delle due. Non di certo la formazione di Fabian Hürzeler, che non riesce a tornare alla vittoria dopo la brutta sconfitta rimediata nel turno infrasettimanale contro l’Aston Villa. Eppure, per come si erano messe le cose, il pareggio è addirittura un affare per i Gabbiani, che evitano la seconda sconfitta consecutiva solo in pieno recupero grazie alla prima rete stagionale di Rutter. "Volevamo sicuramente di più – ha ammesso il tecnico del Brighton a fine partita – ma alla fine non meritavamo di più. Dobbiamo essere onesti: oggi non abbiamo fatto la nostra migliore prestazione". Onesto, dunque, Hürzeler nell’analizzare una gara che il West Ham, pur senza fare nulla di trascendentale, aveva interpretato meglio e che pensava davvero di poter portare a casa dopo il vantaggio firmato dal solito Bowen – un bel diagonale al termine di un contropiede perfetto – che aveva capitalizzato la supremazia degli Hammers nella ripresa. Il gol di Rutter a tempo quasi scaduto ha invece rovinato il piano della squadra di Espírito Santo di allontanarsi dalla zona più pericolosa della classifica.